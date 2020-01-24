Пхеньян, , 08:22 — REGNUM Северная Корея полностью приостановила авиасообщение с Китаем и запретила въезд оттуда любым видом транспорта граждан иностранных государств на свою территорию до 10 февраля из-за угрозы коронавируса. Об этом 24 января сообщает посольство России в КНДР на своей странице в соцсети Facebook.

«Нами получена информация об отмене вплоть до 10 февраля осуществляемых китайской авиакомпанией «Air China» рейсов Пекинь — Пхеньян, а также о категорическом запрете на въезд любым транспортом иностранных граждан из Китая в КНДР», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Также в нем добавляется, что иностранные посольства и офисы международных организаций в Пхеньяне получили ноту Протокольного департамента МИД Северной Кореи с жестким требованием «к сотрудникам иностранных миссий и членам их семей воздержаться от поездок в Китай», где в настоящее время наблюдается вспышка пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.

Кроме этого, российское посольство в КНДР указывает, что ограничений на въезд или выезд в Северную Корею самолетом не установлено в случае, если пассажир не следует транзитом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ещё четыре новых случая заражения пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, было зафиксировано в Шанхае.