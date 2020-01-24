Бени, Конго, , 08:19 — REGNUM На востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго) существует опасность начала военных действий с участием граждан соседних стран. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на доклад Международной кризисной группы (ICG).

По словам экспертов, Бурунди, Руанда и Уганда подозреваются в поддержке различных повстанческих групп, которые проявляют активность на востоке ДР Конго.

Обострение враждебности между соседними странами угрожает возвращением к той региональной войне, «которая ранее разделила регион на части», заявили представители ICG в ходе брифинга по ситуации в сфере безопасности в регионе Великих озер.

Напомним, что в 1998 году в регионе произошли массовые столкновения. Этот конфликт охватил девять африканских стран и привел к гибели миллионов человек.

В восточной части ДР Конго существует множество вооруженных групп, и сеть их союзов сложна и постоянно развивается, отмечают эксперты. В отчете ICG также говорится, что, если соседние с ДР Конго страны усилят поддержку своих доверенных лиц на востоке страны, это может привести к «кризису региональной безопасности».

Все это разыгрывается в ситуации нестабильности в восточных провинциях ДР Конго, где участились случаи нападения ополченцев и повстанческих групп.

Со своей стороны, президент ДР Конго Феликс Чисекеди пытался ослабить напряженность, содействуя региональным дискуссиям. В отчете ICG говорится, что он должен использовать все усилия, чтобы найти дипломатическое решение конфликта.

Однако в докладе также настоятельно рекомендовалось, чтобы президент Чисекеди пригласил войска Бурунди, Руанды и Уганды начать совместные военные операции против повстанцев в ДР Конго.