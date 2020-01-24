Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Между военными США и России в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего». Об этом заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по САР Джеймс Джеффри.

Таким образом он прокомментировал сообщения ряда турецких и американских СМИ о том, что военные США заблокировали российский конвой недалеко от города Рмелан.

В данном районе нет «детальных правил по предотвращению конфликтов на земле и линий, которые люди не должны пересекать без разрешения», добавил он.

«Там идёт много патрулирования. И небольшое число этих патрулей привело к незначительным стычкам. Ничего серьёзного, ничего угрожающего. Всё решалось по военным каналам», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что обстановка в Сирии в значительной мере стабилизирована, однако на неподконтрольных правительству территориях остаются очаги напряженности. Так, боевики незаконных вооружённых формирований, действующих в Идлибе, не менее 30 раз после объявления последнего перемирия атаковали позиции сирийских правительственных войск.

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