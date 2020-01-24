Париж, , 08:00 — REGNUM Франция готова поддержать ливанские власти в проведении необходимых реформ и сделает все, чтобы помочь Ливану выйти из кризиса, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Бедственное положение Ливана требует, чтобы его новое правительство приняло чрезвычайные меры в качестве приоритета для восстановления доверия. Пришло время всем ливанским должностным лицам действовать сообща и в интересах жителей», — говорится в заявлении МИД Франции.

Париж вновь заявляет о своей приверженности суверенитету, стабильности и безопасности Ливана.

Напомним, в Ливане было сформировано новое правительство, чья основная роль будет заключаться в том, чтобы отвечать экономическим, социальным и политическим ожиданиям жителей и противостоять глубокому кризису, который переживает государство.