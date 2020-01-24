Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Состояние американского транспортного флота может стать причиной поражения США в случае военного конфликта в Евразии. Об этом сообщает в своей статье обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

Журналист напомнил, что США всегда ведут войны на значительном расстоянии от своих границ. Для этого приходится держать флот, чтобы перебрасывать людей, снаряжение и технику. Томсон напомнил, что те несколько десятков транспортных судов, которые сейчас находятся в распоряжении американских ВМС, значительно устарели и только примерно 40% из них могут быть использованы для выполнения задач.

Автор статьи считает, что противники США знают об этой слабости американских вооруженных сил. Он отметил, что РФ стала более активно проводить учения в Атлантическом океане.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основной угрозой для России является вера США в свое силовое превосходство, из-за чего Вашингтон может решиться на необдуманные шаги.

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