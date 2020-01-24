Каракас, , 05:32 — REGNUM Правосудие должно настигнуть врагов Венесуэлы, выступающих за санкции и военную интервенцию в Боливарианскую Республику, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро в ходе своего выступления в Каракасе.

«Надеюсь, что правосудие Венесуэлы свершится в отношении всех призывавших к военному вмешательству и санкциям», — заявил он.

Мадуро также поблагодарил народ Боливарианской Республики, который, по его мнению, преподал урок американскому империализму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что народ Венесуэлы якобы больше не собирается поддерживать законного президента Николаса Мадуро. В связи с этим, отметил госсекретарь, Вашингтон намерен помочь венесуэльцам отстранить Мадуро от власти.

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