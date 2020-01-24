Буэнос-Айрес, , 05:04 — REGNUM Партия «Движение к социализму» экс-лидера Боливии Эво Моралеса решила выдвинуть кандидатуру Луиса Арсе Катакоры на выборы боливийского президента, сообщает газета Deber.

Сообщается, что по результатам съезда партии в Аргентине была утверждена кандидатура Луиса Арсе Катакоры на должность президента, а Давида Чокеуанки — на должность вице-президента Боливии. Отмечается, что профсоюзы отказались выдвигать Чокеуанку кандидатом в президенты, поэтому Моралесом был предложен другой претендент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава МИД Боливии Давид Чокеуанка отказался выдвигаться в президенты страны, однако заявил о намерениях занять пост вице-президента. Он также призвал своих сторонников в партии думать об интересах народа и не провоцировать партийный раскол.

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