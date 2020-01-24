Витебск, Белоруссия, , 03:57 — REGNUM Украина могла бы присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ депутат Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

По его словам, на возможность присоединения Украины к договору о создании Союзного государства России и Белоруссии указывают доброе отношение жителей трёх стран друг к другу, продемонстрированное на фестивале «Славянский базар» в Витебске, и стремление к поиску преимуществ от сотрудничества.

«Если мы говорим о третьем славянском государстве, может быть, они тоже присоединятся, чтобы быть активным участником для построения таких взаимоотношений», — цитирует РИА Новости Водолацкого.

Как сообщало ИА REGNUM, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между и. о. президента РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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