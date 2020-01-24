Ла-Пас, , 03:58 — REGNUM Выступая 23 января перед членами партии «Движение к социализму» экс-глава МИД Боливии Давид Чокеуанка подтвердил планы выдвигаться в вице-президенты. Об этом сообщает газета El Deber.

Чокеуанка призвал своих сторонников думать о Боливии и демократии, а не только «об интересах нашего сектора», и не провоцировать раскол в партии, выдвигая его в президенты.

«Я говорил с Эво и сказал ему, что подчинюсь решению, которое было принято там, я не возьму свои слова назад», — приводит газета его слова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января, по итогам встречи в Аргентине, бывший президент Боливии Эво Моралес назвал кандидатов на президентские выборы от своей социалистической партии — президент Луис Арсе Катакора и вице-президент Давид Чокеуканка.

22 января Боливийский профсоюз рабочих (БПР) не поддержал выдвижение бывшего министра экономики Арсе на выборы в президенты Боливии, настаивая на выдвижении в качестве президента Чокеуанка.

Напомним, 23 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что законной в Боливии можно будет считать только ту власть, которая установится в стране после выборов.

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В Боливии у власти находится проамериканское правительство, которое преследует экс-президента Эво Моралеса, законно избранного, но ушедшего в отставку под давлением «улицы».

Выборы нового президента в Боливии состоятся 3 мая 2020 г.

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