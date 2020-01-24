Пекин, , 03:33 — REGNUM Член Госсовета и Министр иностранных дел КНР Ван И принял в Пекине своего тайского коллегу Дон Прамудвина, сообщает 23 января агентство Синьхуа.

Ван отметил, что Китай намерен сотрудничать с Таиландом по вопросам имплементации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран и продвижения их стратегического всестороннего сотрудничества и партнерства на новый уровень.

По его словам, Китай беспокоят вопросы суверенных прав над островами в Южно-Китайском море, но он готов разрешать противоречия с другими странами посредством двустороннего диалога, взаимного уважения и сотрудничества.

Дон, в свою очередь, выразил надежду, что консультации касательно Кодекса поведения в Южно-Китайском море будут ускорены, а страны региона смогут взять под полный контроль ситуацию в Южно-Китайском море. Стороны также обменялись взглядами на ситуации с засухой в бассейне реки Меконг.

Напомним, что Китай имеет спор по Парассельским островам (Спратли) в Южно-Китайском море с Вьетнамом, Тайванем, Малайзией, Филиппинам и Брунеем.