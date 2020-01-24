Манила, , 03:21 — REGNUM Китай пожертвовал Филиппинам 1 млн юаней ($144 тыс.) на поддержку пострадавших от извержения вулкана Тааль, сообщили 23 января в Посольстве КНР на Филиппинах.

Посол Китая на Филиппинах Хуан Силянь передал чек заместителю министра иностранных дел Филиппин Энрике Манало в столице страны Маниле. В заявлении китайского Посольства сказано, что Хуан «выражает глубокое сочувствие тем филиппинским друзьям, которые пострадали от извержения вулкана».

Хуан также отметил, что китайская надеется приложить в будущем еще больше сил в помощи филиппинской стороне при устранении трудностей, связанных с природными катаклизмами и помощи людям, пострадавшим от них, восстановить свой быт.

Кроме того, Посольство Китая на Филиппинах передала стране респираторные маски, мешки с рисом и прочие вещи и товары, необходимые для устранения последствий извержения Тааля.