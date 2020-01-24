Давос, Швейцария, , 02:37 — REGNUM Между президентом США Дональдом Трампом и компанией Facebook, вероятно, существует негласное соглашение об информационной поддержке на предстоящих президентских выборах, заявил 23 января американский миллиардер на полях международного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Facebook будет сотрудничать (с Белым домом), чтобы переизбрать Трампа, а Трамп будет защищать Facebook», — продолжил Сорос.

Финансист также заявил, что Трамп использует свои возможности для реализации личных амбиций и, тем самым, пренебрегает интересами Соединённых Штатов.

Отметим, что миллиардер и ранее критиковал Facebook и Google за монополизацию рынка. По его мнению, интернет-гиганты препятствуют инновациям и создают зависимость от своих сервисов.

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