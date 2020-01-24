Москва, , 02:37 — REGNUM Действия США, которые привели к обострению обстановки в мире, являются причиной перевода часов Судного дня на 20 секунд вперед. Об этом написал в своем Twitter член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Пушков отметил, что угроза миру исходит не от КНДР, Ирана или Китая, а от Вашингтона, который занят разрушением существующих договоренностей о ядерном оружии. Сенатор призвал американского президента Дональда Трампа «вдумчиво посмотреть на эти часы».

Как сообщало ИА REGNUM, часы Судного дня были переведены вперед и стали показывать 23:58:20 — 100 секунд до ядерной катастрофы.

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