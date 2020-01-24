Таллин, , 02:26 — REGNUM Проект заявления парламента Эстонии с осуждением позиции России по истории Второй мировой войны не поддержала фракция возглавляющей правящую коалицию Центристской партии Эстонии. Об этом 23 января сообщила член комиссии по иностранным делам от партии Мария Юферева-Скуратовски телеканалу ETV Plus.

По её словам, к попытке принять антироссийскую резолюцию прибегают силы оппозиционной Партии реформ.

«Я считаю, что это может разделить наше общество, потому что это чрезвычайно деликатный вопрос», — объяснила представитель Центристской партии, добавив, что подходы оппозиции вряд ли будут способствовать объединению эстонского общества.

Напомним, дискуссия о спорном проекте возникла на фоне реакции на заявления президента России Владимира Путина о том, что СССР был последним государством, подписавшим с Германией договор о ненападении. В ответ на предложение российского президента в деталях рассмотреть обстоятельства начала Второй мировой войны западные политики прибегли к нападкам против России.

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