Бухарест, , 02:12 — REGNUM МИД Румынии обратился к послу Украины в Бухаресте с требованием объяснить заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в 1918 году Румыния захватила Северную Буковину. Как передает ИА REGNUM, в румынском ведомстве заявили, что удивлены заявлением украинского президента и «правильно понимать историю».

О Северной Буковине Зеленский говорил в обращении по случаю Дня соборности Украины. Он, в частности, отметил, что когда «Украинская народная республика под натиском большевиков оставила Киев, большинство территории Галичины захватили польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии».

В 1918 году Румыния оккупировала Северную Буковину и Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России и до оккупации никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года. Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.

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