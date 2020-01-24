Оттава, , 02:07 — REGNUM Черные ящики сбитого украинского лайнера всё ещё находятся в Иране, считают в Совете по безопасности на транспорте Канады. Об этом говорится в распространённом 23 января заявлении Совета.

«Как мы понимаем, бортовое устройство регистрации полетных данных и устройство для записи переговоров пилотов все еще находятся в Иране, и иранская сторона рассматривает варианты извлечения и анализа этих данных в Иране», — говорится в заявлении.

Напомним, специалисты канадского ведомства, прибывшие в Тегеран по приглашению иранской стороны, принимают участие в расследовании авиакатастрофы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Канады обратились к Ирану с просьбой о передачи бортовых самописцев украинского самолета, потерпевшего крушение 8 января под Тегераном, на экспертизу во Францию или на Украину. В МИД Канады считают, что Иран не обладает техническими возможностями для полного и точного анализа данных самописцев авиалайнера.

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