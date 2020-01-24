Вашингтон, , 01:57 — REGNUM Демократическая партия США может не позволить кандидату Берни Сандерсу одержать победу на внутрипартийных праймериз, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Сумасшедший Берни лидирует в праймериз демократов, но, судя по всему, демократы не дадут ему победить. Не споткнется ли Сонный Джо (Байден — прим. ИА REGNUM) о финишную черту?», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января были опубликованы данные соцопроса среди избирателей-демократов. Первое место по популярности среди демократических кандидатов занят сенатор Берни Сандерс, который обошел экс-вице-президента США Джо Байдена. На третьем месте — сенатор Элизабет Уоррен.

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