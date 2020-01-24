Чикаго, США, , 02:04 — REGNUM 100 секунд до наступления «ядерной катастрофы» стали показывать часы Судного дня в 2020 году после их перевода на 20 секунд вперед. Об этом сообщается в заявлении организации «Бюллетень ученых-атомщиков».

Теперь на часах указано 23:58:20. В мероприятии присутствовал бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Решение о переводе часов связали с несколькими факторами: рост угрозы ядерного конфликта, недостаточные усилия по решению проблемы климатических изменений, а также дезинформационные вбросы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года «стрелки» часов Судного дня были переведены вперед на 30 секунд и стали показывать 23:58:00.

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