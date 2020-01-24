Пхеньян, , 01:30 — REGNUM Правительство Северной Кореи подтвердило назначение на пост министра иностранных дел Ли Сон Гвона, ранее возглавлявшего комитет за мирное объединение Родины. Об этом 23 января сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что в новом качестве Сон Гвон принял участие в торжественном приёме представителей дипломатических и международных организаций.

Ранее в январе дипломатические источники в Пхеньяне сообщали, что на пост главы МИД КНДР назначен новый руководитель. В Москве, в свою очередь, эту информацию также подтвердили.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ известно о назначении нового министра иностранных дел КНДР