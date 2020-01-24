Вашингтон, , 01:20 — REGNUM Соединенные Штаты изучать возможность введения санкций против России за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил госсекретарь США Майк Помпео газете The Miami Herald.

«Я никогда не высказываюсь до окончательного решения по санкциям, но мы изучаем этот вариант», — заявил он.

Помпео также заявил, что народ Венесуэлы якобы больше не намерен поддерживать Мадуро. И Соединённые Штаты, по словам госсекретаря, готовы помочь венесуэльцам в этом деле.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон располагает несколькими вариантами отстранения законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил, что Мадуро можно отстранить разными способами