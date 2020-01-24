Ашхабад, , 00:49 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания совета безопасности Туркмении объявил министру обороны Бегенчу Гундогдыеву строгий выговор и вынес последнее предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба главы государства

Отмечается, что выговор главе оборонного ведомства объявлен «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки».

Туркменский лидер потребовал от министра обороны в кратчайшие сроки исправить все допущенные им недоработки и устранить недостатки в деятельности подчиненного ему ведомства.

Также Бердымухамедов поручил руководству минобороны усилить работу «по подготовке кадров, воспитанию молодых солдат в лучших традициях патриотизма и верности священному долгу, и ускорению внедрения передовых технологий и цифровизации в военных учреждениях страны».