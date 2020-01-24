Ашхабад, , 00:43 — REGNUM Туркменистан занимает 162-е из 167-и мест в «Индексе демократии стран мира», подготовленном аналитиками британского исследовательского центра «The Economist Intelligence Unit».

Среди стран Туркестанского региона наилучшие показатели, по мнению авторов рейтинга, продемонстрировала Киргизия, которой в итоге досталось 101-е место.

Затем следуют Казахстан, расположившийся на 139-й позиции и Узбекистан, которому присудили на 157-е место.

Лидерами рейтинга признаны Норвегия, Исландия и Швеция. Также в топ-10 самых демократичных стран смогли попасть Новая Зеландия, Финляндия, Ирландия, Дания, Канада, Австралия и Швейцария.

Странами с наиболее тоталитарным правящим режимом названы Северная Корея, Демократическая Республика Конго, Центральноафриканская Республика и Республика Чад.

В «Индекс демократии стран мира» британские исследователи включили 182 государства.