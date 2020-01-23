Пекин, , 23:55 — REGNUM В Китае в завершающий этап вступает подготовка к намеченному на 2021 год, столетие КПК, подведение итогов реализации первого этапа стратегического плана китайской мечты о великом возрождении китайской нации. К этому рубежу в стране, по планам КПК и центральных властей КНР, в стране должно быть создано общество среднего достатка.

На торжественном коллективном заседании членов ЦК КПК и Госсовета КНР, посвящённом Празднику весны, наступлению китайского Нового года по лунному календарю, перед собравшимися выступил партийно-государственный лидер Си Цзиньпин, сообщает 23 января Синьхуа.

Руководитель правящей партии, председатель КНР и глава Центрального военного совета страны призвал «не бояться ни ветра, ни волн, повернуться лицом к вызовам и продолжать идти к славной цели», а также к перспективам сообщества единой судьбы человечества, создание которого является одной из базовых идеологем КПК.

«Время и история никого не ждут, — подчеркнул Си Цзиньпин, — но всегда находятся на стороне прилежных работников».

Отметим, что в преддверие указанного рубежа центральной задачей китайского руководства в области внутренней политики стала борьба с бедностью и подъём сельских и проблемных регионов, в особенности национальных автономий — Синьцзяна и Тибета.