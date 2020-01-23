Минск, , 23:51 — REGNUM Александр Лукашенко не понаслышке знаком со школьными учебниками, однако их качество у него часто вызывает вопросы. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии по итогам состоявшегося сегодня, 23 января, общения белорусского лидера с учёными после церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.

«Вроде ученые что-то там изобрели, поняли, чему учить, как учить, а когда начинаем подходить туда, где это должно работать, — беда,— констатировал он. — Проблема, чему учить и как, остается. Мы в этом году вернемся к этому вопросу. Нам надо посмотреть, чему учить, программы под это сделать. Не на четыре-пять-семь лет — а сократить, где это можно, вплоть до того, чтобы повыбрасывать темы: вы эту тему в школе прошли — на этом уровне для врача и достаточно», — приводятся его слова в официальном сообщении.

Читайте также: Лукашенко потребовал его «к учёным чаще подтаскивать»

Ранее Лукашенко неоднократно критиковал состояние системы минобраза и качество белорусских учебников. Их он публично пообещал подарить президенту России Владимиру Путину, однако об исполнении этого обещания известно не более, чем об исполнении обещания признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

Ранее на эту тему: Лукашенко снова недоволен белорусскими учебниками