Москва, , 23:50 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда не приехал в Израиль на всемирный форум памяти холокоста по причине нежелания объяснять отказ Варшавы поблагодарить Россию как правопреемницу Советского Союза за освобождение концлагеря Освенцим и всей территории Польши от нацистской оккупации, заявил 23 января российский политик Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

По его мнению, польскому президенту было бы очень тяжело найти внятное объяснение нынешней позиции Варшавы.

«Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима. А Дуда побоялся приехать. Иначе ему пришлось бы объяснять, почему Варшава не хочет благодарить за это Россию. Как и за освобождение Польши, где гитлеровцы убили 6 млн человек», — написал Алексей Пушков

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Израиле прошёл международный форум памяти жертв холокоста, приуроченный к 75-летию освобождения Красной Армией концлагеря «Аушвиц» в Польше.

Выступая на этом форуме, президент России Владимир Путин напомнил, что 40% убитых нацистами евреев были гражданами СССР, а также о том, что такую же истребительную политику нацисты осуществляли и в отношении русских, белорусов, украинцев и ряда других народов Советского Союза.

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