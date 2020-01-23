Пекин, , 23:48 — REGNUM В Пекине прошли переговоры главы МИД КНР Ван И с находящимся в китайской столице с визитом министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем, сообщает 23 января Синьхуа.

Стороны обсудили взаимную важность нынешнего 2020 года, в котором исполняется 45 лет установлению между Пекином и Бангкоком дипломатических отношений. Обсуждая перспективы развития отношений, главы МИД двух стран отметили важность взаимных договорённостей, достигнутых их лидерами, на претворении которых в жизнь они намерены сосредоточиться.

Одним из важных вопросов, входивших в повестку встречи, стало урегулирование ситуации в Южно-Китайском море (ЮКМ). Стороны согласились не раздувать разногласия, укреплять взаимное доверие, содействовать сотрудничеству путём полноценного диалога. Общим местом рассуждений глав МИД по этому вопросу стало ускорение процесса консультаций по ЮКМ. Кроме того, обсуждению поверглись вопросы, связанные с нынешней засухой, поразившей бассейн реки Меконг.