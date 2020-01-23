Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Никаких деталей так называемой сделки века Вашингтон оглашать не намерен, написал 23 января американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Комментируя сообщения в СМИ о том, что он якобы собирается через пару месяцев обнародовать детали плана по урегулированию арабо-израильского конфликта, глава Штатов пояснил следующее.

Действительно, он ждёт приезда в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его политического оппонента — возглавляющего блок «Кахоль-Лаван» Бени Ганца.

Трамп «Сообщения о деталях и сроках мирного плана являются чистыми спекуляциями».

Напомним, «сделкой века» называют план Вашингтона по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. О существовании этого плана стало известно летом минувшего года. Тогда была обнародована экономическая сторона плана, а политическая пока не раскрывалась.

Между тем The Washington Post распространила информацию, будто бы Трамп на встрече израильтянами, о которой он упомянул выше, будет обсуждать детали сделки, и что весной содержание сделки станет известно обществу.

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