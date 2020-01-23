Давос, Швейцария, , 23:30 — REGNUM В проходящей в эти дни в швейцарском Давосе очередной ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в составе делегации КНР участвует глава администрации Специального административного района (САР) КНР Сянган (Гонконг) Линь-Чжэн Юээ (Кэрри Лэм). На одном из заседании она выступила перед участниками форума, затронув наиболее острые вопросы ситуации в регионе, сообщает 23 января Синьхуа.

Разрушая привычные для Запада стереотипы, Лэм подчеркнула, что в прошедшие несколько месяцев в Гонконге произошли не мирные протесты, а массовые беспорядки с элементами вооруженных провокаций. К ошибочному восприятию информационной «картинки» и искажению правды, которое навязывается мировому общественному мнению, привело одностороннее освещение событий заданными СМИ.

Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулись в связи с этим власти региона, фундамент общественного строя и порядка, отражаемый формулой «одна страна — две системы», остаётся прочным, и это, по её словам, создаёт уверенность в преодолении нынешних трудностей. Несмотря на внутреннее и внешнее давление, администрация региона ведет активный диалог с населением, успешно решает жилищную проблему и вопросы трудоустройства, другие горячие пункты социальной повестки.

Кэрри Лэм высказалась в защиту гарантированных государством прав и свобод человека, приверженность законным способам управления и сохранение преимуществ, которыми обладает регион.

Глава администрации в своем выступлении сделала особый упор на том, что несмотря на испытания, Гонконг был и остается неотъемлемой частью единого Китая.