Минск, , 23:23 — REGNUM Александр Лукашенко «призвал педагогов не бояться возможного сокращения тем и не держаться за часы». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии по итогам состоявшегося сегодня, 23 января, общения белорусского лидера с учёными после на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.

«Мы лучше вам за меньшие часы будем больше платить. Нам надо создать емкую систему образования, чтобы сюда приезжали. Они едут, но могут завтра не поехать. Нам надо постоянно совершенствовать образование, — сообщил учёным руководитель республики. — Иногда лишь бы сломать, а замены нет. Так не спешите. Новое должно произрастать из старого. Что-то должно отмереть, оно так и в жизни бывает. Но не надо революционно: новый мир построим, но не знаем какой и не знаем как».

Он заявил также: «Главная, наверное, тема не только нашего образования, науки, но и вообще нашей жизни — чему учить и как учить».

«Поэтому мы встретимся с учеными для того, чтобы откровенно о жизни поговорить, о политике нашего государства. Мне очень важно было бы, чтобы ученые откровенно высказались», — сообщил Лукашенко.

Напомним, за последние годы система образования Белоруссии подверглась массированной «оптимизации»: были сокращены рабочие места профессорско-преподавательского состава при росте учебной нагрузки. Помимо часов лекций и семинаров, преподавателей белорусских вузов загружают «идеологической» (агитационно-пропагандистской) нагрузкой, новыми формами отчётности и прочими работами, не связанными с преподаванием учебных дисциплин. Зарплаты преподавателей белорусских вузов находятся на одном уровне с зарплатами дворников, кондукторов, разнорабочих и других малооплачиваемых категорий работников.