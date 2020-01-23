Каракас, , 23:15 — REGNUM Провозглашение себя президентом Венесуэлы, которое устроил год назад Хуан Гуайдо, было клоунадой, заявил 23 января венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе публичного выступления в Каракасе.

Мадуро «Тогда, 23 января 2019 года, началась самая большая клоунада, которая когда-либо происходила в Венесуэле или мире — попытка провозгласить себя президентом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиционер Гуайдо, заявивший в январе минувшего года, что президент Венесуэлы теперь он, был без заминки поддержан Вашингтоном. В США его до сих пор считают и.о. президента Венесуэлы.

Однако за год Гуайдо не только не приобрёл какого-то официального статуса в стране, но и потерял свой прежний — теперь он не является главой национального собрания.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ о Венесуэле: иллюзия двоевластия ведёт к параличу