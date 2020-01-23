Рим, , 23:08 — REGNUM Кассационный суд Италии в четверг, 23 января, утвердил проект референдума о сокращении численности депутатов обеих палат парламента.

С инициативой проведения референдума ранее выступила партия популистов «Движение 5 звезд», входящая в правящую коалицию.

Число депутатов обеих палат предлагается сократить на треть. По мнению инициаторов, это не только снизит расходы на их содержание на 500 млн евро в год, но и повысит эффективность работы парламента.

Правительство страны должно также утвердить проект референдума — в течение 60 дней. Сам референдум может пройти в конце мая или начале июня 2020 года.