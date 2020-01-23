Москва, , 23:06 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что президенту США Дональду Трампу первому из мировых лидеров следует обратить внимание на перевод стрелок Часов Судного дня.

«Американские учёные перевели Часы Судного дня на 100 секунд до полуночи. Надо бы Трампу вдумчиво посмотреть на эти часы», — написал сенатор 23 января в своём микроблоге в Twitter.

Пушов отметил, что «угроза идёт не от Ким Чен Ына, замершего в Пхеньяне, и не от Китая или Ирана». «Угроза идёт от развала системы контроля над ядерным оружием, а это дело рук США», — подчеркнул он.

Напомним, ранее сегодня организация «Бюллетень ученых-атомщиков» Чикагского университета сообщила о переводе символических стрелок Часов Судного дня передвинули на 20 секунд вперед, теперь они показывают 23:58:20.