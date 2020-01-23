Идлиб, Сирия, , 23:00 — REGNUM Боевики незаконных вооружённых формирований, действующих в Идлибе, не менее 30 раз после объявления последнего перемирия атаковали позиции сирийских правительственных войск, сообщил 23 января на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По информации Центра, с 9 января 2020 года, когда было объявлено перемирие, боевики 638 раз обстреляли различные населённые пункты.

«С 9 января текущего года позиции правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации подверглись атакам незаконных вооруженных формирований 30 раз. За это же время террористические формирования 638 раз совершали обстрелы мирных населенных пунктов», — сказал Юрий Боренков.

За этот период погибли 55 сирийских военных, 71 мирный житель, количество раненых достигло 243.

При этом российский Центр отмечает, что за 22 и 23 января в Идлибской зоне сирийские правительственные войска потеряли убитыми и ранеными до 120 человек.

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