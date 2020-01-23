Нью-Йорк, США, , 22:51 — REGNUM В ООН приветствуют любые усилия, способные посодействовать дискуссиям между постоянными членами Совета Безопасности. Об этом заявил 23 января заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя инициативу президента России Владимира Путина.

«ООН в принципе поощряет дружеские отношения между всеми государствами-членами. Поэтому, конечно, любые усилия по содействию дискуссиям между пятью постоянными членами Совета Безопасности приветствуются», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Путин на форуме «Сохранение памяти о Холокосте» в Иерусалиме предложил провести встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, США, Франции, Великобритании и Китая, подчеркнув, что эти страны несут особую ответственность за ситуацию в мире.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку инициативы российского лидера.

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