Мюнхен, Германия, , 22:44 — REGNUM Встреча баварского премьер-министра Маркуса Зёдера с российским президентом Владимиром Путиным пройдёт в Москве 29 января 2020 г., сообщил германский деятель журналистам 23 января.

Премьер-министр Баварии уточнил, что его переговоры с Путиным одобрены федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Также Зёдер в ходе визита в Россию собирается встретиться с московским мэром Сергеем Собяниным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января власти Саксонии заявили, что с России нужно снять санкции.

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