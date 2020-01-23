Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху состоится в Вашингтоне 28 января 2020 г., сообщили 23 января в пресс-службе американской администрации.

Кроме того Трамп пригласил в США Бени Ганца, возглавляющего в израильском парламенте блок «Кахоль-Лаван».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января Нетаньяху встречался с американским госсекретарём Майком Помпео.

23 января прошла встреча израильского премьер-министра с президентом России Владимиром Путиным, который прибыл в Израиль на мероприятие, приуроченное к 75-летию освобождения Освенцима.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп поговорил с Нетаньяху об иранской угрозе