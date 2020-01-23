Рим, , 22:22 — REGNUM Руководители правящей Демократической партии Италии в четверг, 23 января, обвинили национальную телерадиокомпанию Rai в поддержке «Лиги» Маттео Сальвини.

Лидер либералов Никола Дзингаретти обратил внимание, что в перерыве футбольного матча между «Ювентусом» и «Ромой» был показан большой сюжет о «Лиге», включающий в себя и интервью Сальвини.

В ближайшее воскресенье в Болонье пройдут местные выборы, от исхода которых может зависеть и продолжение работы нынешнего правительства либералов и популистов. Либералы призвали Rai в кратчайший срок исправить «дисбаланс», то есть также уделить им повышенное внимание в прайм-тайм.