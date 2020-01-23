Киев, , 22:12 — REGNUM Дальнейшая работа по расшифровке чёрных ящиков с разбившегося под Тегераном украинского Boeing начнётся после визита иранских экспертов на Украину, сообщили 23 января в пресс-служба украинского Совета национальной безопасности и обороны.

Такое разъяснение Киеву дал иранский уполномоченный по расследованию крушения Boeing. Он пояснил, что после визита на Украину иранские специалисты, сделав выводы, доложат ситуацию своему руководству. Затем будет принято «окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полётной информации».

Напомним, Тегеран после авиакатастрофы 8 января 2020 г. отказался передавать чёрные ящики компании Boeing, чтобы американцы не смогли подделать данные. Информация с бортовых самописцев расшифровывается в Иране — в одной из гослабораторий.

По данным авиационных властей Ирана, расшифровка одного чёрного ящика может занять порядка двух месяцев. Пока не решено до конца, будут ли данные самописцев расшифрованы в Иране или на Украине.

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