Тбилиси, , 21:33 — REGNUM Народный защитник Грузии Нино Ломджария и ее заместитель Георгий Бурджанадзе 23 января вечером посетили пенитенциарное учреждение №9 (в Тбилиси его называют «матросовской тюрьмой», так как находится на бывшей улице Матросова) и встретились там с бывшими соратниками экс-президента Михаила Саакашвили и бывшими чиновниками его правительства.

Сама омбудсмен по выходе из тюрьмы на вопросы журналистов отвечать не стала, лишь сказала, что провела встречи с заключенными по просьбе самих заключенных. Имен и фамилий не назвала, объяснив отказ соображениями конфиденциальности.

Информацию о встречах в тюрьме №9 позднее распространила Специальная пенитенциарная служба, которая уточнила, что Нино Ломджария и Георгий Бурджанадзе явились в пенитенциарное учреждение после его закрытия, после 18:00, и встретились там с подсудимым Ираклием Окруашвили, осужденным Вано Мерабишвили (который вскоре выйдет на свободу, так как срок его заключения подходит к концу) и с осужденным по делу о спецоперации у кортов 2 мая 2006 года Кахабером Накани.

Напомним, что Ираклий Окруашвили в разные годы занимал в правительстве Саакашвили должности генпрокурора, министра внутренних дел, министра обороны и даже министра экономики, но с последней должности подал в отставку, а затем перешел в оппозицию к Саакашвили и даже подвергся преследованиям и попал в число политических изгнанников. В последние годы отмечалась тяга Окруашвили к восстановлению связей с бывшими соратниками из партии Саакашвили.

Вано Мерабишвили также занимал разные должности в правительстве Саакашвили, самые значительные из которых — глава МВД и премьер-министр.

Осужденный Кахабер Накани в 2006 году был начальником отряда специального назначения главного управления внутренних дел Тбилиси.

Напомним также, что два дня назад омбудсмен, выступая на заседании парламентского комитета по защите прав человека, подвергла резкой критике ситуацию в тюрьмах и руководство минюста, которое не принимает мер против бесчинств криминальных авторитетов в пенитенциарных учреждениях. Из-за перебранки между министром юстиции и омбудсменом председатель комитета была вынуждена на время приостановить заседание.

Специальная пенитенциарная служба также сообщила, что омбудсмен и ее заместитель собирались встретиться в тюрьме №9 с отбывающим свой срок бывшим начальником службы по связям с общественностью МВД Грузии Гурамом Донадзе, но тот от встречи отказался.