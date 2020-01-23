Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Гражданин Китая и гражданин Ирана подпали под действие американский санкций, сообщили 23 января в минфине Соединённых Штатов.

Также американцы распространили санкции на пять китайских компаний и одну — из ОАЭ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон предупреждал, что будет накладывать санкции на компании, сотрудничающие с Ираном. В США это объясняют тем, что Иран якобы является спонсором терроризма, а значит, торговые отношения с ним тоже косвенно поощряют террористов.

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