Вашингтон, , 21:20 — REGNUM Слухи о том, что принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд может быть причастен ко взлому мобильного телефона главы Amazon Джеффа Безоса, в Вашингтоне восприняли со всей серьёзностью, сообщил 23 января журналистам пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

К возникшей проблеме, пояснил представитель американской администрации, в США отнеслись серьёзно. Тем более что Саудовская Аравия является важным американским партнёром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась публикация о том, что Аль Сауд с помощью вирусной программы похитил у Безоса данные со смартфона в 2018 г., то есть в том же году, когда в Стамбуле (Турция) был убит саудовский журналист Джамаль Хашогги.

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