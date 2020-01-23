Вашингтон, 23 января 2020, 21:09 — REGNUM Остаться на должности госсекретаря США и на новом сроке президентства Дональда Трампа готов Майк Помпео, передаёт 23 января WFLA.
По словам Помпео, если Трамп предложит ему остаться главой Госдепа и после своего избрания на второй срок, он согласится без колебаний.
Напомним, Трамп находится в шатком положении, поскольку дело об его импичменте рассматривается уже в Сенате. Однако большинство в верхней палате Конгресса — это соратники президента.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в западных СМИ неоднократно появлялась информация, что Помпео в 2020 г. намерен баллотироваться в сенаторы от американского штата Канзас.
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