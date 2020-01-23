Москва, , 20:56 — REGNUM Обсуждение ситуации на Корейском полуострове состоялось между Москвой и Вашингтоном 23 января, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Переговоры между заместителем российского министра иностранных дел Игорем Моргуловым и спецпредставителем Соединённых Штатов по Корее Стивеном Биганом состоялись по инициативе американской стороны.

Дипломаты обговорили возможные шаги по продвижению процесса политико-дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января высокопоставленный северокорейский дипломат Чжу Ён Чхоль заявил, что Пхеньян может отказаться от своих обязательств по денуклеаризации, и объяснил, почему.

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