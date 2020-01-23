Москва, , 20:42 — REGNUM Незаконное присутствие на территории Сирии иностранных военных контингентов вызывает обеспокоенность, считают министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и спецпосланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Гейр Педерсен.

Проблему иностранного военного вторжения в Сирию Шойгу и Педерсен обсудили на встрече в Москве, сообщает 23 января Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

«Есть, естественно, вопросы, которые нам необходимо решать. Таковым является присутствие иностранных контингентов на территории Сирии, не приглашенных властью этой страны», — сказал Сергей Шойгу.

В свою очередь Гейр Педерсен признал, что также разделяет беспокойство по этому вопросу.

«Я согласен с Вами, что присутствие иностранных контингентов в Сирийской Арабской Республике является вызовом. Тот факт, что у нас есть пять иностранных контингентов, которые действуют в Сирии, — это является определенным вызовом. Этот вопрос должен быть решен», — цитирует пресс-служба Минобороны РФ заявление спецпосланника генсека ООН.

Кроме того, Сергей Шойгу подчеркнул, что иностранные военные осуществляют варварское разграбление природных богатств Сирии, и отметил необходимость совместных с ООН действий по этой проблеме.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США и их сателлитов находятся на территории Сирии без мандата ООН и без приглашения правительства этой страны. На данный момент военные США захватили ряд нефтяных месторождений под предлогом их «охраны от террористов».

Читайте ранее в этом сюжете: На Сирию напала совершенно новая структура террористов — МИД РФ