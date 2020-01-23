Нью-Йорк, США, , 20:39 — REGNUM Перезагрузки ядерной сделки с Ираном хотят европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий, считают в ООН, передаёт 23 января CNBC.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Лондон, Берлин и Париж хотят начать диалог «по перезагрузке». Об этом дипломат сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия, Франция и Великобритания обвинили Иран в нарушении СВПД и задействовали механизм урегулирования споров, что вызвало дипломатическую напряжённость с Тегераном.

К тому же 23 января германский посол в Соединённых Штатах заявила, что нужно привлечь Совбез ООН к давлению на Иран.

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