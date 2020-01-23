Лондон, , 20:30 — REGNUM Великобритания ждёт от России деталей предложения по встрече пяти государств, озвученного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Великобритании

«Мы ждем от российского правительства дальнейших деталей касательно данного предложения», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в Иерусалиме озвучил идею о необходимости встречи лидеров России, Франции, США, Китая и Великобритании для обсуждения вопросов безопасности. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу российского лидера.