Москва, , 20:20 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал данные о значительном сокращении численности населения Украины за последнее десятилетие.

«Чем больше трескотни о «вступлении в ЕС» и «мощной Украине», в том числе перед пустым залом в Давосе, чем меньше объём торгово-экономических связей с Россией, тем больше людей уезжает. Прямая зависимость», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее украинский министр Дмитрий Дубилет сообщил, что, по данным электронной переписи, население Украины на 1 декабря 2019 года составило около 37,3 млн человек, что более чем на 11 млн человек меньше, чем в 2001 году.