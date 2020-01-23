Иерусалим, , 20:17 — REGNUM Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе полным провалом, а его заявления — абсурдными.

«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком», — заявили на телеканале.

Также они обратили внимание на тот факт, что во время выступления Зеленского на форуме зал был практически пуст — украинский президент никому не интересен. А вот, например, выступление премьер-министра Пакистана Имрана Хана собрало аншлаг.

Кроме того, Arutz 7 считает, что слова Зеленского о том, что Украину надо взять в Евросоюз вместо выходящей из него Великобритании, вызывают одно лишь недоумение.

Особенно смешными выглядят жалобы Зеленского на то, что из-за напряженной работы ему не хватает времени для общения с семьей. Особенно если вспомнить недавний скандал, связанный с отдыхом Зеленского в Омане.