Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Нефтяные поля на сирийской территории не контролируются США, сообщил 23 января журналистам американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри.

Он пояснил, что на той территории, которая контролируется не Дамаском, а так называемой умеренной оппозицией, не американцы распоряжаются нефтью, и американцы не выступают в качестве посредников. Нефть контролируют курдские формирования.

Напомним, американский президент Дональд Трамп в конце 2019 г. заявлял, что Штаты интересует в Сирии нефть и что они уже контролируют сирийскую нефть.

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