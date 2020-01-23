Иерусалим, , 20:07 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле пожал руку президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру. Мероприятие состоялось сегодня, 23 января, в Иерусалиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Владимир Путин принял участие в качестве гостя в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

Президент Германии Штайнмайер вступил на форуме, сказав, что спустя столько лет после трагедии Второй мировой войны он и его страна испытывают груз ответственности. Затем Штайнмайер спустился в зал к остальным иностранным гостям, которые приветствовали его.

Российский лидер встретил Штайнмайера стоя — они пожали друг другу руки. Президент России также что-то сказал своему немецкому коллеге.